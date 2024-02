Empresa assumirá ônibus em Novo Hamburgo em 27 de abril

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, anunciou nesta segunda-feira (23) que o novo sistema de transporte coletivo de Novo Hamburgo irá começar a operar no dia 27 de abril. O anúncio ocorreu em postagem de vídeo em suas redes sociais. As atuais empresas estão sendo notificadas do encerramento das atividades.

Na semana passada, Fátima esteve na empresa Marcopolo, em Caxias do Sul, conferindo parte da frota de ônibus que irá atender o novo sistema de transporte coletivo do município, que se chama MixMob Sistema Integrado de Mobilidade. Na oportunidade, em ato simbólico, a prefeita e a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira, receberam as chaves do primeiro ônibus da nova frota que atuará na cidade.

A nova frota, que será operada pela Viação Santa Clara contará com 76 veículos, todos dentro das normas técnicas seja em relação a assentos ou outras questões. Eles terão dimensões variadas e virão na cor amarela, reproduzindo layout indicado pelo município. O novo sistema contará com várias novidades para os usuários, como ônibus com vidros com película de proteção solar, câmeras internas, acesso à internet aos passageiros via wifi, painel de pânico e com total acessibilidade, além de ar condicionado nas principais rotas.

A mudança inclui também aplicativo que possibilitará ao usuário acompanhar em tempo real seu ônibus e previsão de chegada no seu ponto. A cidade, por exemplo, foi dividida em quatro áreas, cada uma sendo representada por uma cor e letra que facilitará o deslocamento das pessoas. As placas serão afixadas no para-brisa dos ônibus e ao lado da porta de entrada. Este e outros detalhes poderão ser conferidos no site da empresa (mixmob.novohamburgo.rs.gov.br).

O município segue o recadastramento de idosos. Nesta segunda-feira (26), pessoas com 70 anos ou mais já podem ir na Casa das Artes, munidos de documento com foto e comprovante de endereço de Novo Hamburgo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h. O atendimento de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade também continua.

Entre os dias 11 e 28 de março, o cadastramento de idosos será realizado para quem tem 65 anos ou mais. Este cadastramento inicial é para quem tem direito ao transporte público gratuito. Durante o recadastramento são entregues os cartões de gratuidade aos idosos. Este cartão só será válido a partir de 27 de abril, nos novos ônibus de cor amarela.