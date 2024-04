Edição 55 do Festival de Chopp de Feliz inicia neste sábado

O 55º Festival de Chopp de Feliz, no Vale do Caí, inicia neste sábado (6), às 22h, no Complexo da Associação Cultural Esportiva Feliz (Socef). O evento também será realizado no final de semana seguinte, dia 13. A tradicional festa da cidade, que atrai milhares de apreciadores da bebida à cidade, tem a expectativa de receber 18 mil pessoas nas duas datas, de acordo com a organização

Na entrada, os convidados receberão uma caneca para consumo liberado de chopp, água mineral e refrigerante. Ao longo do espaço, estarão disponíveis 80 torneiras da cerveja para a alegria dos amantes da bebida. Em média, são consumidos 60 mil litros de chopp nos dois dias de evento, segundo o diretor de Comunicação e Marketing do Festival de Chopp, Rodrigo Glaeser.

O primeiro festival ocorreu em 20 de abril de 1968 e foi idealizado por Vítor Ruschel, dono da Cervejaria Rusch. Ele trouxe a idéia de Munique, na Alemanha, para onde havia viajado e conheceu a famosa Oktoberfest. Desde então, a celebração tem sido uma tradição enraizada na comunidade felizense.

As regiões que mais prestigiam o festival são o Vale do Caí, a Região Metropolitana e a Vale dos Sinos, segundo Glaeser. "Vem gente de Santa Catarina e do Paraná também", conta Rodrigo. O evento movimenta o município de Feliz. Os hotéis, por exemplo, estão com capacidade esgotada nos dois finais de semana. "Nós recomendamos outros locais de hospedagem na região no raio de 15 quilômetros", complementa o diretor

O Festival de Chopp terá um espaço composto por uma área de quatro mil metros quadrados , que dispõe de sete ambientes, quatros palcos, e três pistas de danças, e uma área externa. Na festa, haverá diversos locais para a compra de alimentos, alguns com comidas típicas comidas da cultura germânica. A famosa cuca com linguiça é um dos grandes destaques do Festival de Chopp, segundo Glaeser.

Neste sábado, os destaques da programação ficam por conta da Banda Choppão, do Rogério Magrão & Banda, da dupla Lucas & Felipe e do DJs Guz Zanotto. Já no dia 13, entre as apresentações estarão a Banda Brilho, a Banda Knecus e a Banda Charme. Além disso, as duas noites terão shows das bandas tradicionais na cidade e apresentação do Grupo de Danças Alemãs de Feliz. As entradas custam a partir de R$ 120,00 e pode sem adquiridas no site do evento (festivaldochopp.com.br).