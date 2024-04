Lajeado recebe a 9ª edição do Sesc Circo a partir de sábado

A nona edição do Sesc Circo terá início no sábado (6) e ocorrerá 14 de abril, em Lajeado, no Vale do Taquari. O evento contará com 20 espetáculos, em um total de 31 sessões, além de três oficinas, um cortejo e a Caravana Cedelinho, que circula pelo município no ritmo do circo.

A 9ª edição O Sesc Circo terá 60 artistas dos diversos municípios, entre eles Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo, Caxias do Sul. Artistas de São Paulo e Distrito Federal, além de argentinos e colombianos também farão parte das apresentações. Para a montagem da estrutura, 80 profissionais dos municípios Lajeado e Porto Alegre foram convocados.

A programação principal está estabelecida numa grande lona, que demorou cinco dias para ser montada na avenida Piraí, bairro São Cristóvão, que tem capacidade de atender 400 pessoas por sessão. No entorno da lona, espetáculos adequados para ambientes externo e programação em diversos bairros de Lajeado, de acordo com o a coordenadora de Artes Cênicas e Visuais do Sesc/RS, Jane Schoninger. "Temos uma proposta de trazer atividades diversas, tentando olhar de uma forma mais plural que contempla todos os gostos", comenta.

O festival circense terá a presença de nove mil alunos das escolas públicas de Lajeado. Antes disso, a organização do evento disponibilizou para as instituições de ensino convidadas material impresso sobre a linguagem circense e sobre o exercício da arte. É a Revista Ato, que abordou a temática circense. A partir dela, as escolas trabalharam conteúdos próprios, com suas próprias metodologias, abordando a arte circense Além da questão lúdica, a entrega do material é uma forma de sensibilizar os alunos para conhecerem e criarem o hábito visitarem o teatro.

O circo, assim como outra forma de arte é um dos elementos fundamentais para a construção da cidadania, na avaliação da coordenadora. "A arte sensibiliza o olhar dos indivíduos para o coletivo, para a responsabilidade com o outro, com meio ambiente e o patrimônio público", diz. Durante os oitos dias, o público em Lajeado, entrará dentro de uma lona e estará convidado a entrar no mundo imaginário.

Dentre os destaques dos oito dias de programação do Sesc Circo estão o espetáculo "VaiqueuVou", dos Irmãos Sabatino, que acontecerá no dia 9, às 15h e às 20h. A apresentação do grupo paulista conta a história dos grandes aviadores da década de 1930 que, envoltos por um período turbulento da história mundial só viam sentido na vida quando voavam pelos ares, realizando as suas incríveis acrobacias aéreas.

Além disso, a performance "Atravessamentos" do Circo Híbrido de Porto Alegre, será realizada, às 20h, no 11. Além dos malabarismo e acrobacias o coletivo convida o público a refletir sobre a criação da arte circense no contexto da pandemia, do isolamento social e da retomada da proximidade com as plateias. A programação completa pode ser acessada no site do Sesc (sesc-rs.com.br).