Hospital de Pronto Socorro de Pelotas será concluído em outubro

Com 60% das construções realizadas, o Hospital de Pronto Socorro de Pelotas estará com o espaço totalmente finalizado em outubro. Em fase de acabamento, os próximos passos serão o revestimento do piso e a finalização da cobertura. além da continuação das instalações hidráulicas e elétricas. Para a realização do empreendimento, estão rendo mobilizados 230 funcionários e terceirizados.

A estrutura do local, os pavimentos e mais de 50% da hidráulica e elétrica são as partes que foram realizados até o momento, de acordo com o secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho. "Nós estamos na fase do reboco e de acabamento de obras que é uma etapa bem importante", comenta. Entre as ações que estão sendo concluídas, estão colocação do piso e pinturas das paredes. "São detalhes muito importantes do fim da construção", diz Ramalho. Após isso serão realizados o revestimento cerâmico do piso e finalização da cobertura da obra. Além do encerramento das instalações elétricas e hidráulicas.

As obras do empreendimento iniciaram em abril de 2022 O atraso ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o solo pelotense durante os anos anteriores, de acordo com o com o secretário municipal de Planejamento e Gestão. "Após um dia de chuva, a gente fica três dias sem trabalhar, em média. Foi isso que atrasou o cronograma", explica. e a entrega esta prevista inicialmente para o mês atual, de abril. No entanto, o complexo será concluído em outubro deste ano.durante os anos anteriores, de acordo com o com o secretário municipal de Planejamento e Gestão. "Após um dia de chuva, a gente fica três dias sem trabalhar, em média. Foi isso que atrasou o cronograma", explica.

O local dispõe de uma área de 10 mil metros quadrados de área construída, que conta com 159 lotes nos quatro andares e o térreo. Além disso, o futuro hospital terá 121 leitos clínicos, sendo 10 de UTI para adultos e 10 para pediatria, cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação.

O empreendimento estará preparado para urgências e emergências, além de prestar atendimento de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia. Junto a isso, é considerado como hospital geral, segundo o Ministério da Saúde, e disponibilizará atendimento especializado tipo II, acolhendo urgências e emergências.

Além disso, no Hospital de Pronto Socorro, entre funcionários do hospital e terceirizados, pacientes e familiares, transitarão, aproximadamente 800 pessoas diariamente. A expectativa, além de Pelotas, é atender 28 cidades da região que somados chegam a um público de mais de um milhão de pessoas.