Brechó auxilia com verbas para melhorias em hospital de Pelotas

O Grupo de Apoio da Beneficência que auxilia, através de ações, o Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas, no Sul do Estado a conseguir recursos espera por doações para o próximo grande evento, que ocorrerá em maio, na Galeria Malcon. As contribuições de roupas, sapatos, bijuterias e eletrodomésticos pequenos são utilizadas para vender no brechó bianual e diário, cujo espaço fica dentro do próprio hospital. O valor que for arrecadado será usado para a reforma de uma enfermaria de seis leitos e a reposição de roupa de cama e banho.

O Grupo de Apoio foi fundado há 25 anos por Maria Lucíllia da Costa, com o intuito de obter recursos para manutenção das alas do SUS. Um dos motivos para a criação desse grupo foi por conta de Lucília visitar o hospital, em função do pai fazer parte da diretoria, e detectar que havia a necessidade de ajudar os pacientes internados pelo SUS. A ideia era ajudar a casa de saúde na manutenção dessas alas, de modo que os pacientes que ali estão internados possam ter mais conforto.

No brechó, as peças são vendidas por preços simbólicos. Entre as mercadorias, estão os artigos de decoração por R$ 5,00, blusas R$ 10,00, vestidos R$ 15,00, ternos masculinos a partir de R$ 60,00 e vestidos de festa, cujo valor inicial é o mesmo. Nos eventos, o valor é o mesmo

No evento de maio, a expectativa é arrecadar R$ 14 mil. Esse valor será usado para a reforma de uma enfermaria de seis leitos que precisa de novos pisos e janelas. Além adequação da elétrica e melhorias banheiro, e, realização uma nova pintura no local, de acordo com Cláudia Azambuja, coordenadora do grupo. O dia do evento ainda será confirmado.

Em 2023, dos R$ 50 mil arrecadados durante o ano inteiro, R$ 27 mil foram angariados nos dois eventos na Galeria Malcon. O montante foi utilizado para reformas e aquisição de roupas de cama e banho, lençóis pneumáticos, colchões piramidais e cadeiras de rodas. "Vamos levar muita coisa boa por preços acessíveis", afirma

O bazar, na sede física, ganhou novo lugar dentro do hospital, em novembro do ano passado. O espaço além der ser maior que o anterior, fica estrategicamente próximo a recepção do hospital. Junto a isso ganhou um local administrativo e banheiro exclusivo para as 32 voluntárias.

O Grupo de Apoio já começa a se mobilizar para o inverno e está à procura de blusões, suéteres, camisas, calcas e botas para masculino, feminino e infantil para doação. Casacos e jaquetas, por conta da demanda, também estão na lista das prioridades. Os produtos novos e seminovos passam por uma seleção e são higienizados. Os que não são comercializados são doados aos pacientes do hospital que estão em situação de vulnerabilidade social.

As contribuições podem ser realizadas diretamente na loja ou serem retiradas na casa do doador. Para isso, é necessário um agendamento prévio, através do WhatsApp, pelo número (53) 99982-0098, em que devem ser informados as peças e o dia e hora para o recolhimento das doações.