Bazar solidário busca arrecadar valores para hospitais de Pelotas

Inicia-se na segunda-feira (18) mais um bazar solidário do Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa. As portas da loja número 3 da Galeria Malcon serão abertas às 9h, na rua Quinze de Novembro, 667, Centro. Toda renda arrecadada será direcionada para reformas e aquisição de equipamentos essenciais para as enfermarias do SUS (Sistema Único de Saúde), em Pelotas.

Serão oferecidos itens novos, seminovos e usados em excelentes condições e higienizados. Dentre eles, estão utensílios domésticos, quadros, artigos raros de decoração, brinquedos, eletrônicos, antiguidades, acessórios de moda, além de bijuterias, bolsas e calçados. Todos eles, a preços populares, a partir de R$ 5,00. O acesso ao interior da loja se dará por ordem de chegada, sendo limitado à capacidade do espaço.

A última edição do bazar, realizada em junho de 2022, foi um sucesso de público que formou filhas de espera para poder acessar as ofertas. De acordo com a coordenadora do Grupo de Apoio, Cláudia Azambuja, na época, foram arrecadados R$ 17 mil.

Esse valor possibilitou a compra de fraudas geriátricas, cobertores, toalhas, colchões pneumáticos e piramidais, que beneficiaram centenas de pessoas. Parte desses recursos auxiliou a reforma de um consultório do CMI (Centro Médico Integrado) e de um quarto com seis leitos da enfermaria Nossa Sra. Aparecida. Este último envolveu a troca de piso, colocação de divisórias, pintura e substituição da rede elétrica.

O bazar se estende até o sábado (23), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30; e no último dia, das 9h às 12h. Um brechó permanente é mantido pelo Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa, de terça a quinta-feira, das 13h30 às 17h, próximo à cantina dentro do hospital, na rua Andrade Neves, 915, Centro.