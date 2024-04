Em construção, barco escola de São Leopoldo tem nome revelado

Durante visita à construção do barco escola , que ocorre em Navegantes-SC, foi definido o nome da embarcação, que deve entrar em operação ainda este ano. O nome escolhido foi Peixe Dourado.

O peixe dourado é uma espécie indicadora que precisa de água limpa e da integridade ecológica do sistema onde vive. Como predador de topo, ele necessita das outras espécies como presa para sobreviver. Quando o conjunto destes fatores está desequilibrado, a população do dourado diminui, como ocorreu nas últimas décadas.

O barco escola será um protagonista chave da educação ambiental na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, levando o nome de uma espécie ameaçada e carregando uma mensagem de recuperação do rio. O projeto visa viabilizar uma embarcação que servirá de espaço para educação socioambiental sobre o Rio dos Sinos, pesquisa, ecoturismo, controle e fiscalização ambiental. O barco está sendo construído no estilo catamarã com uma sala de aula que comporta até 66 pessoas.