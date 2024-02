Definida a data para entrega do barco escola de São Leopoldo

o barco escola será concluído no dia 5 de julho. A ideia da prefeitura é de que, no segundo semestre, a embarcação esteja disponível para a comunidade escolar e sociedade em geral, de acordo com o segundo o secretário do Meio Ambiente da cidade, Anderson Etter. Projeto ambiental da cidade de São Leopoldo,, que servirá de espaço para a educação socioambiental, pesquisa e ecoturismo, controle e fiscalização ambiental no rio dos Sinos. A ideia da prefeitura é de que, no segundo semestre, a embarcação esteja disponível para a comunidade escolar e sociedade em geral, de acordo com o segundo o secretário do Meio Ambiente da cidade, Anderson Etter.

Em fase de construção, estão prontos o casco e o casario. Os próximos passos serão a unificação das duas partes do casco, feitas separadamente, e a instalação dos motores que já foram adquiridos. A embarcação está sendo confeccionada na cidade de Navegantes-SC "Depois de executado virá por água até aqui. Esse será um dos grandes testes", afirma o secretário do Meio Ambiente. O custo do barco é de R$ 4,3 milhões, oriundos de contrapartida de uma construtora por contra de um empreendimento na cidade.

O equipamento será de propriedade da prefeitura e coordenado pela secretária do Meio Ambiente. Construído com material alumínio, que é um material mais resistente e duradouro, como também trará uma economia de combustível, segundo Anderson Etter. Com uma sala de aula que comporta 62 lugares, a embarcação será no estilo catamarã. O projeto também será inclusivo, para pessoas com deficiência.

Ainda em fase de planejamento, a ideia é, em um primeiro momento, disponibilizar para comunidade escolar da rede pública e privada nos períodos da manhã e da tarde de segunda a sexta. O barco também oferecerá o serviço para ecoturismo, a fim de garantir a viabilidade financeira da operação. Além disso, será um instrumento para pesquisas da flora e fauna vida aquática da bacia dos Sinos para todas as intuições de ensino, segundo o secretário do Meio Ambiente.

"O barco será um equipamento à disposição da comunidade científica de toda a intuição de ensino de tiver interesse na pesquisa. E é uma outra concepção, não é de semelhante ao projeto anterior", aborda. A iniciativa anterior a que se refere o secretário é quanto ao barco Martim Pescador, que não era propriedade do município. Ele era mantido por uma instituição privada e foi descontinuado em 2015, devido a dívidas trabalhistas. Por causa disso, a prefeitura optou por não utilizar o barco.

A ideia da prefeitura de São Leopoldo é que barco escola esteja pronto para integrar as comemorações do bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, programada para 25 de julho. No entanto, o secretário Anderson Etter ainda não confirmou de que forma ele será integrado nos festejos.