São Leopoldo vai construir novo barco escola para projetos

do novo barco escola, em São Leopoldo educação socioambiental sobre o Rio dos Sinos, pesquisa, ecoturismo, controle e fiscalização ambiental. A ordem de início da construção, foi assinada pelo prefeito Ary Vanazzi dentro da São Leopoldo Fest 2023. O projeto tem como objetivo viabilizar uma embarcação que servirá de espaço para, pesquisa, ecoturismo, controle e fiscalização ambiental.

A embarcação deverá ser construída no estilo catamarã, com uma sala de aula que comportará até 66 pessoas. O objetivo é servir de espaço para educação socioambiental sobre o Rio dos Sinos e promover o ecoturismo na cidade. A embarcação será paga como retificação pelo impacto ambiental da construção de um condomínio residencial.

"Não é apenas um barco, ele é parte de uma política estratégica que nós definimos para recuperar o equilíbrio ambiental, socioambiental e produtivo da cidade de São Leopoldo. Ele é uma política estabelecida que segue desde o plano diretor que debatemos, desde o mapeamento das mais de 300 nascentes que nós protegemos aqui na cidade e que abastecem os arroios do Rio dos Sinos", explicou o prefeito Vanazzi.

A viabilização do barco escola representará a contribuição para um futuro melhor para as crianças leopoldenses, como ressalta o secretário de Educação, professor Ricardo Luz. "Além do meio ambiente, este é um trabalho que vai repercutir nas nossas crianças que é que realmente faz a mudança. As crianças estão abertas e prontas para mudança e esse barco escola é mais uma ferramenta que a prefeitura vai entregar pra nossa escolas e que vai contribuir para um futuro melhor", disse.