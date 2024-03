Evento em Guaíba marca o lançamento da 3ª edição da Olifeira

Um evento nesta quarta-feira (27), na Fazenda do Bosque, em Guaíba, marcou o lançamento da terceira edição da Olifeira. A solenidade reuniu representantes do setor público e privado para divulgar a data oficial da terceira edição, que ocorrerá de 17 a 20 de outubro. A feira tem como objetivo fomentar o mercado de azeite de oliva gaúcho, que, atualmente, representa 70% da produção nacional.

"Ano passado foi um sucesso. É considerada a maior feira de azeite de oliva no Brasil", comenta a presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de Azeite de Oliva e Derivados (Abrazeite), Lauren Azevedo, sobre a Olifeira. Ele lembra sobre a presença de expositores de todo o País na edição passada. Em 2023, o festejo contou com o público de 78 mil pessoas e movimentou R$ 3 milhões. Além do azeite de oliva, são comercializados, os derivados da oliva como chás, azeitonas, cosméticos (batons e cremes), velas, entre outros itens.

Entre as novidades para a edição de 2024 estão a ampliação da cozinha para os profissionais da gastronomia. Haverá, também, um espaço voltado aos cozinheiros amadores. Além disso, haverá workshops, painéis sobre os benefícios para a saúde, praças de alimentação, degustação, chefes de culinária para o público infantil. Shows musicais às margens do lago Guaíba também fazem parte do evento.

Lauren explica que o clima gaúcho facilita o plantio das oliveiras. "É um clima mais gelado no inverno, depois tem aquela fase que é um pouco mais seca e isso é super favorável para a produção do azeite de oliva", conta. Em todo o Rio Grande do Sul, o ramo da olivicultura tem 346 produtores nos seis mil hectares ao todo de 110 municípios gaúchos. Também há 93 marcas de azeite fabricadas em solo gaúcho. O avanço da produção rendeu diversos prêmios pela qualidade e sabor ao redor em premiações até mesmo mundiais.

"Guaíba é a porteira das oliveiras", diz a vice-prefeita de Guaíba, Cláudia Jardim, que esteve com o prefeito Marcelo Maranata na cerimônia, ao ressaltar sobre a importância do produto para o município. "A gente está iniciando a produção no município. (O evento) Não é só sobre a comercialização do azeite de oliva", analisa, ao falar da Olifeira.