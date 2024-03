Sindicato vai avaliar proposta para rodoviários em Pelotas

a antecipação da medida, que reajusta de R$ 5,00 para R$ 6,00 a tarifa Em audiência realizada com mediação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na sexta-feira (22), representantes dos rodoviários de Pelotas e a prefeitura avançaram na negociação referente a uma possível greve do setor. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pelotas e Região acenou com a possibilidade de aceitarde quem paga a passagem com dinheiro, e estava prevista para vigorar em junho.

O procurador-geral do município, Eduardo Trindade e o Secretário de Transportes e Trânsito, Flávio Al-Alam, explicam que durante a audiência os representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sindicato patronal chegaram a um acordo, a partir da proposta apresentada pela prefeitura de antecipar para abril o reajuste de R$ 5,00 para R$ 6,00 da passagem paga em dinheiro. "Isso, no entanto, ficou condicionado à aprovação da proposta e à não realização de greve, a ser deliberado na assembleia do Sindicato dos Rodoviários", diz Trindade. Para os usuários que utilizam todas as demais modalidades de pagamento, pelo terceiro ano consecutivo, a tarifa permanecerá em R$ 5,00.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Éder Blank, a proposta feita pela prefeitura para a resolução da negociação foi considerada "razoável". Segundo ele, as tarifas de ônibus na cidade não são reajustadas desde 2021. Uma das demandas da classe, que era a criação de um cargo que acumulasse a função de motorista e cobrador, teve um desfecho diferente. Foi formalizada, segundo ele, uma proposta para adicional a esses profissionais, em percentual ainda a ser definido. Éder complementou que uma assembleia geral será realizada nesta segunda-feira (25) para avaliar as demandas. "A categoria tem que estar satisfeita", disse o representante do sindicato.