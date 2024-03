Prefeitura negocia para evitar greve dos rodoviários em Pelotas

A fim de evitar a paralisação do transporte coletivo de Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou, nesta quarta-feira (20), em live nas redes sociais, uma alternativa para o impasse entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pelotas e Região (STTRP) e o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTPC). Para possibilitar o entendimento entre as partes e impedir a greve, o município irá propor a antecipação do reajuste da tarifa, de R$ 5,00 para R$ 6,00, exclusivamente para os pagamentos realizados em dinheiro. As demais modalidades de pagamento, como pix, cartões Prati e cartões de crédito e débito seguem sem alteração. Os estudantes continuam a pagar 50% da tarifa.

A categoria fez, no início de março, algumas reivindicações para a prefeitura na negociação anual. Dentre os pedidos dos trabalhadores está a criação de uma categoria para os motoristas que acumulam a função de cobradores, com reajuste de 25% para estes profissionais. O pedido não seguiu adiante, em um primeiro momento. Além disso, a classe patronal ofereceu 3,81% de recomposição da inflação sobre os salários e vale-alimentação.

Com o impasse, os rodoviários entraram em estado de greve desde a semana passada. Para evitar maiores transtornos, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) passou a intermediar a negociação. Nova audiência de mediação entre as partes, no TRT, está marcada para a sexta-feira (22), quando a proposta de antecipação do reajuste será apresentada pelo município.

Paula anunciou que a proposta pode ser antecipada para abril, com a condição que a medida represente o acordo definitivo entre as partes e evite a paralisação do transporte coletivo. "A gente sabe o quanto uma greve de transporte pode impactar negativamente na vida das pessoas. Diante dessa possibilidade clara de paralisação e da provocação que nos foi feita pelo TRT, pensamos que a antecipação do reajuste, para o pagamento da passagem em dinheiro, pode ser uma alternativa importante para resolver o problema. Até o momento, essa é apenas uma contribuição encontrada pelo município para buscar o entendimento e evitar transtornos para o usuário", explicou a chefe do Executivo.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pelotas, Claudiomiro do Amaral, disse que é uma prioridade do sindicato incluir a nova categoria - que acumula as funções de motorista e cobrador - na convenção coletiva. Segundo ele, a categoria não entrará em greve até a audiência de sexta-feira, mas se mostrou insatisfeito com o que fora apresentado.

"As empresas não trouxeram proposta para nós. Dizem que não têm nada para oferecer, pois a tarifa não contempla oferecer algo para o motorista que acumula a função de cobrador. O município, por sua vez, disse não poder colocar essa nova função dentro da planilha de custos, porque essa função ainda não existe e não está contemplada ainda na convenção coletiva", explica