Construção do memorial às vítimas da Boate Kiss, em Santa Maria, começa em abril

A construção do Memorial às Vítimas da Boate Kiss, em Santa Maria, iniciará em abril, a partir da demolição do prédio da Boate Kiss. A definição ocorreu após a escolha, por parte da prefeitura, da empresa que irá realizar a obra esta semana. O espaço será uma homenagem aos 242 mortos e aos 632 feridos por causa do incêndio que ocorreu em 27 de janeiro de 2013 na casa noturna na Rua dos Andradas.

A previsão inicial é que o memorial seja inaugurado até janeiro de 2025, data que marca os 12 anos da tragédia no município, de acordo com o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo. "Além de homenagear as vítimas fatais e as que tiveram sequelas é, também, uma lembrança para que tragédias evitáveis como essa não se repitam", analisa Rodrigo Decimo. A empresa vencedora do processo licitatório para execução das obras foi a Infa Incorporadora LTDA, de Triunfo. A companhia fará em abril, ainda não há a data exata, a demolição do prédio da casa noturna, que deve durar de cinco a sete dias. E imediatamente a construção do Memorial às Vítimas da Kiss que tem o prazo contratual de oito meses para a sua finalização após assinatura da Ordem de Serviço.

O memorial terá uma área de 383,65 metros quadrados e será contemplado com um jardim naturalista circular com flores e um auditório. E, em sua volta terá 242 pilares de madeira - cada uma com o nome da vítima da tragédia. Além disso, terá um escritório que será a sede da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). Também contará com sala multiuso, auditório, banheiros masculinos e femininos, auditório e varanda.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul custeará os R$ 4 milhões A iniciativa será no valor de R$ 4,870 milhões.e o restante do valor será provido pela prefeitura de Santa Maria. "A cidade, os sobreviventes, e as famílias, precisavam virar essa página de dor, e a boate naquele estado era uma ferida aberta. Que assim, a dor dê lugar à memória a todas as vítimas da tragédia através deste novo local", completou o vice-prefeito.

Ele explica que o Executivo trabalha para a formulação do contrato com a empresa. A ideia é que o local, além de um tributo a todos que foram atingidos pelo incêndio, sirva como uma lembrança sobre a importância da cultura da prevenção para mitigar as chances de situações semelhantes ocorrerem novamente. Contatada para falar sobre o projeto, a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria não retornou até o fechamento desta edição.