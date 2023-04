MPRS repassará R$ 4 milhões para memorial da Kiss

Memorial às Vítimas da Kiss a tragédia completa uma década A prefeitura de Santa Maria recebeu do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), presidido pelo Ministério Público do Estado (MPRS) um parecer sobre o projeto do. Ao todo, o FRBL repassará R$ 4 milhões para a execução das obras do Memorial, que será instalado onde funcionava a casa noturna em Santa Maria. A aprovação do projeto ocorre no ano em que

"Esta é uma construção coletiva. Foram onze votos a favor do projeto, que está estimado em R$ 4 milhões. É uma maneira de trazer mais um gesto de carinho e solidariedade aos familiares das vítimas e aos sobreviventes do incêndio na Boate Kiss. Queremos transformar aquele espaço onde funcionava a boate. Queremos tirar a dor e levar amor e carinho. Desfazer a ruína e construir a memória", salientou o prefeito Jorge Pozzobom ao saber da aprovação do projeto pelo FRBL.

O projeto arquitetônico, que foi escolhido por meio de um concurso do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS), prevê um jardim naturalista circular de flores e um auditório. À sua volta, 242 pilares de madeira, cada um representando uma vítima da tragédia.

marca os 10 anos do incêndio O presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoschi Barros, ficou feliz em saber da classificação do projeto do memorial pelo MPRS. "É algo muito positivo, porque buscamos há muito tempo o memorial e tratamos com grande seriedade. Também esperávamos um momento coerente e no tempo certo para isso acontecer e, acreditamos que este ano, que, é muito propício, até para impulsionar a justiça. A gente recebe esta notícia de maneira muito positiva pelo potencial que o memorial tem de transformação, não só para nós, enquanto familiares e sobreviventes, mas também para a cidade como um todo. Nosso propósito é que faça parte da rotina da cidade a nossa história e que não fique isolado só à mídia, ou às ações da AVTSM. Até porque é uma história que diz respeito a todos", comenta.

A busca pelo memorial às vítimas da Kiss ocorre desde 2013, ano em que aconteceu o incêndio na casa noturna e que resultou em 242 mortes e mais de 600 sobreviventes. Contudo, em janeiro deste ano, a prefeitura entregou o projeto do memorial ao governador Eduardo Leite, em visita ao Palácio Piratini. Na ocasião, explicaram ao chefe do Executivo estadual que o projeto aguardava apreciação do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.