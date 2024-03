Safra da Cooperativa Vinícola Aurora, em Bento, é a menor desde 2016

A safra 2024 encerrou na Cooperativa Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves, com o recebimento de 50,3 milhões de quilos de uva. O volume é 28,6% inferior à 2023, quando foram colhidos 70,5 milhões de quilos. É a menor colheita registrada desde 2016, quando, na oportunidade, foram 33,6 milhões de quilos. A menor quantidade registrada tem relação com o fenômeno climático El Niño, que influenciou em todos os ciclos da videira.

O gerente Agrícola da Cooperativa Vinícola Aurora, Maurício Bonafé, explica que castas como a Chardonnay e a Riesling Itálico, destinadas para espumantes, e as uvas americanas e híbridas, como BRS Magna, BRS Violeta, Concord e Bordô, utilizadas na elaboração do suco de uva integral, apresentaram as características ideais para os produtos que são elaborados pela empresa. O baixo índice de chuvas de fevereiro acabou beneficiando a boa qualidade de variedades tintas, como Merlot, Cabernet Franc e Tannat, que são colhidas entre o segundo e o terceiro mês do ano.

"As uvas brancas viníferas para espumantes tiveram ótima acidez e bom grau de açúcar. As viníferas tintas colhidas neste ano se mostraram ideais para a elaboração de vinhos jovens e mais leves, para serem consumidos frescos. Já as uvas americanas e híbridas, que representam cerca de 70% do volume colhido pela cooperativa, estavam com boa graduação de açúcar e sanidade, o que mantém as características do suco de uva integral da Aurora", resume.

O volume colhido de uva na região é fruto do trabalho de 1,1 mil famílias, que produzem 56 variedades de uvas em pequenas propriedades com média de 2,5 hectares. Somados, são 2,8 mil hectares de vinhedos em 11 municípios da Serra Gaúcha. Toda a safra dos cooperados é entregue à Aurora, representando, historicamente, de 10% a 15% do total da safra gaúcha.