Rio Grande cria ações para reaquecer o Centro Histórico

Com 80% das obras concluídas, a revitalização da rua Riachuelo, no Centro Histórico de Rio Grande, no sul do Estado, será entregue em maio. As obras, que priorizam a locomoção de pedestres pela região ao invés dos veículos, serão concluídas serão abertas ao público durante o Festival do Mar (Festimar), no final de março, de acordo com a prefeitura. Além disso, as modificações incluem a retirada de muros, que faziam a contenção na avenida, para aproximar o público da área dos armazéns do Porto.

Essa e outras iniciativas fazem parte do projeto que visa aumentar o número de habitantes e da atividade econômica no Centro Histórico do município, segundo o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco. "Depois da da Covid-19, assim como em outras cidades de médio porte, houve uma diminuição no comércio e de moradores no Centro da cidade", comenta. Ele aborda que, atualmente, o Balneário Cassino é a região com o maior quantidade de pessoas e de comércio na cidade, justamente por conta da migração feita da população da área central para a região praiana do município.

O Executivo estuda, com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), medidas para aumentar a atratividade da região central da cidade. Entre as propostas apresentadas esta a isenção de IPTU para prédios listados no patrimônio municipal enquanto estiverem em projeto e obras de revitalização. O segundo será a majoração progressiva da IPTU para prédios que estão fechados, descumprindo sua função social, e que também será uma ferramenta de combate à especulação imobiliária. E redução do Imposto sobre Serviços (ISS) buscando dar incentivos para escolherem a instalação na zona central da cidade.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que está junto no projeto para melhorias na área histórica de Rio Grande, Marcelo Valente, o setor privado está em parceria com o município para estimular a economia criativa. Para eles, as ações de incentivos tributários são analisadas de maneira positivas pelos lojistas. Junto a isso, a CDL está atuando em atividades pontuais para aquecer a economia da região central do município. "Fizemos a Caravana do Natal em todo o Centro Histórico de Rio Grande, sempre com a mesma ideia de tentar fomentar o comércio, o emprego e a renda na região", diz Marcelo Valente.

O Centro Histórico de Rio Grande é uma área compreendida pelo polígono da rua Riachuelo, Almirante Barroso, Val Porto e Major Carlos Pinto. Recentemente, foram entregues a revitalização do Largo Barbosa Coelho, a nova pintura do Mercado Público, do prédio da Prefeitura e do antigo Quartel da Brigada. As iniciativas fazem parte da restauração do Porto Histórico. "Estamos em conversas para desenvolver atividades como alimentação e lazer nesses espaços, conectando com a revitalização do Porto Histórico como um todo, especialmente à rua Riachuelo, mas ainda não temos um prazo definido", comenta o assessor de Governança e Gestão da prefeitura, Guilherme Schuch.