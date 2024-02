Primeiro trecho das obras da Beira-Mar é entregue em Rio Grande

A prefeitura do Rio Grande realizou o evento de entrega oficial da primeira etapa das obras de requalificação da avenida Beira-Mar, no balneário Cassino, na semana passada. A primeira etapa da revitalização compreende um trecho de 350 metros, entre as ruas Rio de Janeiro e Júlio de Castilhos.

Neste trecho da avenida foi realizado o calçamento da via com blocos de concreto intertravados, junto da construção de ciclovia e ampla calçada. Nova iluminação e mobiliário urbano também foram instalados no local visando proporcionar mais conforto a segurança aos usuários do local. Para facilitar o acesso de pedestres à praia também foi construída uma passarela sobre as dunas.

Segundo Irajá Pellegrini, secretário de município do Cassino, a união de esforços em prol da foi fundamental. "A revitalização desta avenida é um sonho de muito tempo e um orgulho para a cidade do Rio Grande", afirmou o secretário.

No total foram investidos R$ 1,8 milhão. Para o prefeito, Fábio Branco, a revitalização da Beira-Mar é uma obra simbólica para o município. Ele alientou a importância da construção da nova passarela junto ao trecho revitalizado ajudando na preservação das dunas que são um importante habitat do ecossistema costeiro.

Na ocasião da entrega Branco aproveitou para anunciar que o projeto terá em breve sua segunda etapa. Serão aproximadamente 550 metros de extensão, a partir da avenida Rio Grande no sentido Molhes da Barra. O projeto de obra está em fase de licenciamento ambiental e já tem garantido um aporte de recursos do Governo do RS, dentro do Programa Avançar, no valor de R$ 500 mil.