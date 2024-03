Procon de São Leopoldo faz fiscalização para verificar preço dos repelentes

A cidade do Vale do Sinos está em situação de emergência por conta da epidemia de dengue O Procon de São Leopoldo fez a verificação de preços praticados para os repelentes e inseticidas percorrendo unidades de cinco redes de farmácias localizadas no Centro da cidade. A fiscalização foi realizada nos estabelecimentos no fim da semana passada.

Além de registrar os preços dos itens disponíveis nas suas diferentes apresentações como spray e loção, por exemplo, os responsáveis pelos locais foram orientados sobre a exigência de disposição visível dos preços para os consumidores.

Na inspeção, foram identificados preços variados para os produtos conforme marca, tamanho, entre outras características. Os repelentes foram encontrados com o menor preço de R$ 10,99, um spray para adulto, com 150ml/125g, e o maior preço de R$ 72,90, um creme infantil com 100 ml/94g. Em duas unidades de uma das redes, os repelentes estavam em falta, pois havia acabado o estoque.

De acordo com a diretora interina do Procon local, Sabrina Soares, o órgão municipal fará o monitoramento dos preços para que não haja práticas abusivas devido ao aumento da demanda visto que estes são produtos utilizados para prevenção da dengue. "O intuito da fiscalização é orientativo, no qual explicamos a atual situação enfrentada pelo município no combate à dengue, além das regras e infrações que o comércio não pode cometer. Até o momento não foram identificadas irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados" afirmou a diretora, ao relembrar a importância da pesquisa de preços.