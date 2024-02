São Leopoldo decreta situação de emergência por conta da dengue

O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi assinou nesta segunda-feira (19) o decreto que declara situação de emergência, no âmbito da saúde pública, em razão do risco de epidemia por doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, em especial, a dengue. A medida visa agilizar o enfrentamento e facilitar a aquisição de material e pessoal pela administração pública por tempo determinado.

O decreto também institui o Comitê Técnico de mobilização, fiscalização, combate e controle do mosquito, que reunirá o gabinete do Prefeito e as secretarias Geral de Governo, de Obras e Viação, Assistência Social, Defesa Civil, Segurança Pública, Semae, além de toda a rede municipal de Saúde.

A cidade do Vale do Sinos contabiliza até o momento 251 casos confirmados da doença e outros 135 aguardam resultado. No Hospital Centenário, oito pessoas estão internadas com quadro de suspeita de dengue. "Precisamos acelerar os procedimentos internos de contratação de profissionais e aquisição, por exemplo, de repelentes, principalmente para as famílias de baixa renda. Estamos retomando portarias para dar celeridade aos atendimentos nas unidades básicas e no hospital", ressaltou Vanazzi.

A secretária da Saúde Andréia Nunes lembrou que o período de calor, intercalado com pancadas de chuva, é o mais propício para a reprodução do inseto. "Por isso a necessidade da população se somar nesse grande esforço limpando seu pátio, cuidando com os potes e recipientes com água e abrindo a porta para nossos agentes de endemias realizarem a vistoria".

O decreto de emergência também prevê, em casos mais urgentes, ações dentro de casas abandonadas para combater os focos do inseto. Na semana passada, a pefeitura conseguiu o contato de um antigo morador para entrar em uma casa com situação de risco no bairro Santo André. Agentes de combate a endemias encontraram uma piscina coberta por vegetação. O local recebeu aplicação de cloro e os demais pontos de acúmulo de água foram virados.

A presidente da Fundação Municipal de Saúde, Paula Silva, reforçou que a rede básica está estruturada para receber pessoas com sintomas. Para aprimorar o atendimento e diagnóstico, na quinta-feira (22), as unidades básicas estarão apenas com atendimento interno para que os profissionais realizem mais uma capacitação sobre manejo da doença. "Todas as áreas do município registram casos. Os principais sintomas são febre, dor nas articulações, nos olhos, manchas e náuseas. Eles podem aparecer isolados ou em conjunto. Diante disso, é preciso ir numa unidade. Sinais mais graves como dores no abdômen ou sangramento exigem atendimento na UPA ou no hospital", destacou.