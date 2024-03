Parque de Lajeado terá inauguração de pista de skate

Poucos dias após o anuncio das obras iniciais do rinque de patinação a cidade vai ganhar, também, uma pista de skate. Localizada no Parque Linear Engenho, a inauguração, que estava prevista para ocorrer na semana passada, está marcada para o dia 16 de março. A atividade ocorre em parceria com a Associação Skatistas Lajeado, que estará oferecendo suporte aos esportistas no local. O município de Lajeado, no Vale do Taquari, prepara duas novidades para os amantes do esporte na cidade.. Localizada no Parque Linear Engenho,, que estava prevista para ocorrer na semana passada,. A atividade ocorre em parceria com a Associação Skatistas Lajeado, que estará oferecendo suporte aos esportistas no local.

A nova pista de skate dispõe de diversos obstáculos e poderá ser usada em três modalidades: street, bowl e pump track. Para a construção foram investidos R$ 1 milhão, de acordo com o secretário da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado, Carlos Reckziegel. Ele também aborda que o motivo para elaboração da pista foi a grande demanda da população em relação ao esporte. "Essa modalidade está crescendo muito no município, a ponto de alguns adeptos praticarem onde não tinha pista. A gente vê pessoas de todas as idades e classes sociais e muitas meninas também", comenta o secretário. A Associação dos Skatistas estima cerca de 500 praticantes do esporte na cidade.

Na semana passada, a prefeitura iniciou, no mesmo local onde ficará a pista de skate, a preparação da área que vai receber o novo rinque de patinação. A pista segue as medidas oficiais de 25x50 metros, conforme a Federação Gaúcha de Patinagem (FGP). A ideia é que o espaço fique pronto em setembro. No futuro, o líder da pasta analisa a viabilidade de eventos e campeonatos nas modalidades de skate e patinação. "Esses espaços abrem a possibilidade para competições. A gente está pensando em fazer", comenta.

Ainda em fase embrionária, a prefeitura de Lajeado tem o projeto de construir um local para a prática de bicicross, segundo o secretário Carlos Reckziegel, sem informar o cronograma da iniciativa. "O ciclismo será uma consequência da prática desses outros esportes. O skate, basquete e a patinação foram só o começo", informa. Atualmente, segundo o secretário, o município conta com 108 espaços públicos para as atividades de esporte e lazer ao longo dos 28 bairros do município. De acordo com Carlos, o grande desafio é revitalizar os espaços públicos e inaugurar novos.