Parque de Lajeado vai ganhar pista oficial voltada para a patinação

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, iniciou a preparação da área que vai receber o novo rinque de patinação, que fica às margens da avenida Décio Martins Costa com a rua Bento Rosa, no bairro Hidráulica. O novo espaço integra o projeto do Parque Linear Engenho (Parque Professor Ardy Storck).

A nova etapa do parque conta com espaços de esporte e lazer, com bancos, paisagismo, pistas de caminhada, espaço para rodas de capoeira e uma pista de patinação. A pista de patinação segue as medidas oficiais de 25x50 metros, conforme a Federação Gaúcha de Patinagem (FGP).

A pista de patinação será construída em concreto armado apropriado para o uso sobre rodas de patins, contando também com corrimãos de apoio em torno da pista, iluminação com refletores, bancos e arquibancada. Para este novo trecho também estão previstos postes de iluminação, pavimentação intertravada, áreas verdes arborizadas, escultura de contemplação e um calçadão próximo à avenida, que dá continuidade à pavimentação iniciada na praça das quadras de areia.

O Parque Linear Engenho já conta com quadras de areia para vôlei e beach tennis já abertas ao público, e duas quadras de basquete e uma pista de skate, ambas em fase de conclusão das obras. A pista de skate será inaugurada na sexta-feira (8)

Para realizar a obra do rinque, a prefeitura fará supressão de 38 árvores nativas e exóticas situadas no local, autorizada por meie do alvará florestal. Destas 38 árvores, 10 já estavam constatadas como mortas na avaliação técnica. A reposição florestal das 38 árvores deverá ocorrer no prazo de um ano.