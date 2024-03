São Leopoldo anuncia medidas para minimizar quadro na saúde

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi anunciou, nesta segunda-feira (4) as ações do município diante do aumento expressivo da demanda por pacientes com Covid e síndrome respiratória no final de semana. Entre as medidas anunciadas estão a abertura de seis Unidades Básicas de Saúde e atendimento com horário estendido. Unidades de Saúde Paim, Vicentina, Padre Orestes, Brás e Cohab Feitoria, com atendimento até as 20h, e a UBS Scharlau, próxima a UPA da Zona Norte até as 22h.

Vannazi também reforçou a cobrança feita por meio do Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal), para uma ação mais efetiva e articulada do governo do Estado no enfrentamento da dengue na Região Metropolitana e relatou a reunião que teve na semana passada com o Ministério Público como forma de fortalecer as ações de enfrentamento da dengue. Ele afirmou que irá judicializar contra o Estado uma ação pela agilização das transferências de pacientes que aguardam no Hospital Centenário por procedimentos em outros hospitais referenciados.

Atualmente mais de 20 pacientes aguardam, alguns há mais de 30 dias por transferência, o que gera, de acordo com Vanazzi, um custo elevado, e nenhuma resolutividade para quem está no leito, além de trancar a possibilidade de internação de novos pacientes.

O prefeito de São Leopoldo ainda afirmou que será editado um decreto tornando obrigatório o uso de máscara nas unidades de saúde, como forma de reduzir o contágio dos sintomas gripais, e que as unidades serão orientadas a distribuir máscaras para a população que busca atendimento. Ainda, será articulado com as equipes das unidades de saúde, a coleta de sangue para realização de exame de hemograma diretamente nas unidades básicas, conforme prescrição médica, enquanto o paciente já recebe a medicação e hidratação, de acordo com o caso de cada um. Também de forma emergencial serão comprados 10 mil testes rápidos de dengue e Covid nos próximos dias.

"Estamos com uma situação bem delicada, um aumento muito expressivo na demanda, e por essa razão precisamos ampliar ainda mais os atendimentos e o acesso para a população, estamos fazendo diversas ações como mutirão, unidades abertas no final de semana, estamos na 9ª semana do ano, e a previsão do Estado é que a dengue vá até a 20ª semana, então temos um longo caminho pela frente e estamos, nosso prefeito, nossas equipes, o governo de modo geral organizando as condições para atender a população e é fundamental que a população colabore", afirmou a secretária de Saúde Andréia Nunes.