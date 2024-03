Novo Hamburgo decreta situação de emergência por conta da dengue

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, decretou nesta segunda-feira (4) situação de emergência no município em razão do risco de epidemia de dengue. Até ontem, a cidade do Vale do Sinos contabilizava 1.903 casos confirmados de dengue, na 24ª colocação entre as cidades gaúchas em número de casos por 100 mil habitantes. Na sexta-feira (1º), foi confirmado o primeiro óbito por dengue na cidade neste ano.

Recentemente, a vizinha São Leopoldo tomou a mesma atitude A cidade é mais uma da região a decretar a situação de emergência por conta da doença.. "Acompanhamos os casos desde o início, o que tem possibilitado um baixo índice de hospitalização. Além disso, as notificações são feitas em tempo real, o que nos permite mapear de forma precisa onde estão os casos na cidade", reforçou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Reidel.

A partir do decreto de situação de emergência, o município pode ter acesso a incentivos disponíveis pelo governo federal na luta contra a dengue e também consegue simplificação da burocracia na aquisição de materiais e insumos. Além disso, também autoriza o acesso de agentes municipais a residências para promoção de ações de combate ao foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O mapa de casos de dengue mostra que a grande maioria dos casos de Novo Hamburgo estão concentrados nos limites de cidades vizinhas de quatro bairros: Vila Diehl, ao norte; Canudos, no leste; Boa Saúde, no oeste; e Santo Afonso, no sul. "Nos demais bairros, os números são bem menores. O vírus não reconhece limites de cidades, por isso estamos chamando a atenção. Este é um mapa que estamos compartilhando com todos", explicou Marcelo.

Durante o fim de semana, a Vigilância Sanitária realizou a aplicação de inseticida em todas as 25 unidades de saúde de Novo Hamburgo. Esta dedetização se soma às demais realizadas diariamente nos bairros com maior número de casos e também às visitas diárias de agentes de endemia, nas quais são mostradas aos moradores os principais criadouros de larvas. Somente neste ano, já foram mais de 6 mil casas visitadas. As ações incluem ainda mutirões de limpeza de entulhos e uso de testes rápidos contra a dengue na rede básica.

Durante todo o mês de março, haverá aplicação de inseticida para bloqueios vetoriais nos bairros Santo Afonso, Canudos e São José. Nesta terça-feira, a ação ocorre no Santo Afonso; na quarta-feira, em Canudos; em na quinta, no São José, sempre às 6h. Na quarta (6) e sexta-feira (8) pela manhã também haverá aplicação de inseticida nos chamados pontos estratégicos, como oficinas, borracharias e floriculturas.