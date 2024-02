Ex-secretário da Fazenda de Canoas rebate números da atual gestão

Após o prefeito em exercício de Canoas, Nedy Vargas, ter anunciado na terça-feira (27) em entrevista coletiva que o município da Região Metropolitana enfrenta uma situação financeira grave, o ex-secretário da Fazenda do governo Jairo Jorge, João Portela, emitiu uma nota de contraponto a alguns dos dados apresentados. Segundo ele, alguns dados apresentados sobre o déficit da cidade foram distorcidos.

De acordo com Portela, existe um déficit mensal em Canoas que oscila de R$ 30 a R$ 35 milhões, sendo que destes, R$ 20 milhões na área da saúde. Ele foi agravado em 2022 quando, na visão do ex-secretário, o prefeito em exercício autorizou um aumento de despesas de mais de R$ 60 milhões, além de não ter empenhado e pago despesas no montante de R$ 160 milhões.

Portela também afirma que não existem dívidas, conforme comprova os relatórios de gestão fiscal de 2023 do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o ex-líder da pasta da Fazenda, dívidas existentes com fornecedores (como os de recolhimento do lixo) referem-se aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 quando eles não foram pagos. "O governo Nedy não tem competência para encontrar as soluções para os problemas e está tentando jogar sobre outros a responsabilidade que é sua", disse o secretário, em nota.

Sobre a questão acerca do valor aplicado na educação - Nedy afirma que o percentual de investimento em 2023 foi 16,73%, enquanto o mínimo exigido era de 25% - Portela rebate, ao dizer que os 25% da Educação foram atingidos. Os empenhos foram feitos e isto está registrado no relatório do TCE com o cumprimento do percentual constitucional.