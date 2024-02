São Leopoldo e Estância Velha terão Carnaval no fim de semana

Duas cidades do Vale do Sinos preparam uma programação de Carnaval para o fim de semana. São Leopoldo e Estância Velha terão programação nas ruas do município e pretendem atrair milhares de foliões para a comemoração fora de época.

Em São Leopoldo, o desfile acontecerá no sábado (2), na avenida Dom João Becker, Passarela do Samba Tom Astral. As escolas de samba vão trazer a história de São Leopoldo com a imigração alemã e o bicentenário da cidade. A abertura oficial acontece a partir das 21h. A primeira escola de samba a desfilar é Alambique Leopoldense, seguida de Império do Sol, Estação Primeira de São Léo, Acadêmicos Verde e Rosa, Leões da Feitoria e Imperadores do Sul, que fecha a noite com o desfile previsto para iniciar às 3h20.

Já em Estância Velha, as festividades também serão na noite de sábado, com início às 20 horas, com o tradicional desfile de rua das escolas de samba Asas da Liberdade e Unidos da Ponte. A noite ainda contará com o show da Banda Saldanha. O desfile será aberto pela corte do Carnaval, às 20h, na avenida Presidente Vargas, e seguida pelas comitivas oficiais de outros eventos, associações e entidades convidadas.

No domingo (3), o Carnaval Infantil inicia a partir das 14 horas, no Pavilhão de Atividades Culturais, no Centro. A tarde será toda voltada para a diversão com fantasias e a alegria da criançada. O evento disponibilizará de forma gratuita brinquedos infláveis, música e personagens caracterizados para espalhar a magia.

O prefeito Diego Francisco vê as atividades do Carnaval como uma forma de valorização das duas escolas de samba da cidade. "Além de todas as pessoas envolvidas com as nossas duas escolas de samba, precisamos considerar a importância da movimentação do comércio local que traz um evento de rua como o Carnaval", explica o prefeito.