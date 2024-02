Carnaval de Uruguaiana tem início a partir de quinta-feira

A cidade de Uruguaiana está na conta regressiva para o o Carnaval Fora de Época. O evento começa na quinta-feira (29) e vai até o dia 2 de março. A perspectiva é de que 12 mil pessoas assistam as atrações na avenida Presidente Vargas, segundo o coordenador do Carnaval de Uruguaiana, Simão Almeida. Neste ano desfilarão oito escolas de samba da cidade, com participação nas agremiações de integrantes do movimento do samba de outros municípios gaúchos, dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e do Uruguai e Argentina.

Em 2024, a novidade serão os assentos individuais nas arquibancadas instaladas ao longo da avenida, de acordo com Simão Almeida. "As cadeiras vão trazer muito mais conforto, porque é um evento que começa às 21h, e termina ao longo da madrugada", afirma Almeida.

Em média, as escolas de samba da cidade trabalham durante seis meses para a montagem das alegorias, mesmo que o "pensar o Carnaval" dure o ano todo, a partir do fim do desfile, conforme explica o coordenador. Cada escola tem cerca de 1 mil pessoas envolvidas, com 300 delas voltadas à organização.

Para este ano, o investimento de recursos públicos - que inclui a prefeitura e captação via leis de incentivo - é de R$ 250 mil por escola - ou seja, R$ 2 milhões no total. Em contrapartida a festividade movimenta a economia de Uruguaiana. Em 2023, os três dias de celebração movimentaram R$ 8 milhões para a cidade. E ao longo do ano foram R$ 17 milhões gerados, segundo o coordenador. "Durante o ano inteiro, as escolas de samba têm que comprar ferro, madeira, os instrumentos para os carros alegóricos. Além de preparar tudo, como fantasia, roupa, maquiagem e até o sapato. Esse é a cadeia produtiva do Carnaval", analisa

A festa popular, além de receber membros escolas de outros estados, é também chamada de Carnaval da Fronteira, devido à proximidade do município com o Uruguai e Argentina. É bastante comum ver a presença, inclusive, de diretores e intérpretes de grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, Uruguai e Argentina, conta Simão. "Por exemplo, a gente recebe mestre salas e porta-bandeira da Beija-Flor. Os artistas globais a gente fica sabendo mais em cima", comenta.

Uma das principais características do Carnaval de Uruguaiana é, além de atrair visitantes de cidades gaúchas próximas, também levar ao evento uruguaios e argentinos que moram em cidades fronteiriças. "O nosso Carnaval é considerado o maior evento desse tipo realizado fora da época do Brasil, assim com o principal do Estado", afirma o coordenador.

Para conferir os desfiles, ainda há ingresso disponível na rodoviária da cidade (avenida Presidente Getúlio Vargas, 3.278). O local fica aberto das 8h às 20h sem fechar ao meio dia. Também é possível adquirir no site Bilheteria Digital. Os valores variam de R$ 22,00 a R$ 300,00 por noite, de acordo com o local escolhido. Há, também, a opção por passaportes para todos os dias.