Avançam as obras no Parque Itaimbé, em Santa Maria

A obra para reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé, no Centro de Santa Maria, passa por mais uma importante etapa. Os serviços se concentram na terceira quadra esportiva desta quinta-feira (22), e uma equipe trabalha na execução do concreto.

Esta quadra será exclusiva para as crianças. Ela fica próxima da pista multiuso, na avenida Itaimbé, e foi totalmente pensada para as crianças se desenvolverem na prática do skate, roller, patins, bicicleta e atividades múltiplas. Após, os três espaços com concreto receberão pintura para garantir mais proteção e melhor desempenho às práticas esportivas.

Ainda, no local serão instalados refletores em LED para possibilitar a prática esportiva também à noite, além de iluminar mais o parque. Os serviços também avançam na quadra de areia, na avenida Itaimbé, próximo à rua Henrique Dias. Já foram preparadas armações e, na sequência, serão colocadas as redes de proteção no entorno do espaço.

"Seguimos trabalhando para entregar uma reforma completa e segura para a população. As quadras serão espaços para mais esporte e mais lazer no centro de Santa Maria. O cronograma da obra se mantém dentro do prazo e há previsão de conclusão para o mês de março", explica o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Tiago Lima.

Já foi concluída a construção de uma escadaria com tijolos e concreto, e o corrimão. A escadaria é mais um dos acessos ao Parque Itaimbé, a partir da Rua Venâncio Aires. Em dezembro ocorreu a concretagem da segunda quadra, que será exclusiva para a prática de basquete. Em outubro, foi concretada uma quadra que será destinada exclusivamente à prática do vôlei e futsal, e é a primeira de um total quatro quadras que serão revitalizadas.