Representantes do Vale do Caí discutem pedágios da ERS-122

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia Legislativa ouviu, na quinta-feira (22), reivindicação das comunidades de Capela de Santana e Montenegro a respeito da repercussão da cobrança de pedágios no Vale do Caí. A situação determinou a mobilização da comunidade e o início de protestos nas rodovias, como aconteceu no dia 18, em Capela de Santana, e outro deverá ocorrer no dia 2 de março, em São Sebastião do Caí.

Representando a comunidade, Robledo Ezequiel fez uma exposição a respeito da situação do pedágio de Capela de Santana e em todo o Vale do Caí. A situação está "incontornável", segundo ele, uma vez que a cobrança adotada no contrato atual está impactando na vida dos moradores que circulam na área de abrangência das praças de pedágios, que eliminaram ajustes anteriores que reduziam o custo do pedágio para a circulação dos moradores nesses espaços.

O impacto nas comunidades gerou protestos, como no dia 18 de fevereiro, quando houve bloqueios na ERS-122, em Capela de Santana, e outro está previsto para o dia 2 de março, em São Sebastião do Caí. Robledo mostrou vídeo do governador Eduardo Leite, de fevereiro do ano passado, em que garantiu que haveria solução para mitigar os impactos nas comunidades atingidas.

O prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, pediu união das forças dos prefeitos da região com os deputados para buscar junto ao governo e à concessionária a alteração nos valores do pedágio, que passou de R$ 5 para R$ 9, o que é inviável para o padrão salarial dos moradores daquelas comunidades. Ele apresentou duas opções, como aditivo no contrato para aumentar o prazo de concessão e assim reduzir a tarifa ou, diluir em mais tempo o investimento previsto no contrato nos anos iniciais

Os deputados presentes se manifestaram no sentido de buscar alternativas para contemplar a reivindicação das comunidades do Vale do Caí. O presidente da comissão, Leonel Radde encaminhou sugestão de solicitação de audiência com o governador e os prefeitos, para tratar do assunto, e informações a respeito dos dados contratuais da referida praça de pedágio.