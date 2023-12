No Cassino, avenida Beira-Mar ganha nova infraestrutura

O Jornal Cidades finaliza, nesta sexta-feira (22), a série de matérias sobre como alguns dos municípios do litoral gaúcho estão se preparando para receber os turistas para a temporada de verão. A badalada praia de Balneário Cassino, na cidade de Rio Grande, no Sul do Estado - peculiar pela extensão, de 224 quilômetros - promete apresentar algumas mudanças em infraestrutura, sobretudo na avenida Beira-Mar, a principal da região.

Uma das ações para esta temporada foi a conclusão da revitalização inicial da avenida. Quem visitar o Cassino encontrará no trecho de 340 metros - que passa pela avenida Rio de Janeiro até a Júlio de Castilhos - uma infraestrutura que conta com academia ao ar livre, pistas de caminhada, ciclovia, playground, quiosques e uma passarela, que dá acesso à praia aos pedestres.

O projeto de melhorias na avenida foi divido em três etapas para execução da obra. As próximas ainda não ficarão prontos para esta temporada, pois ainda estão em processo de licenciamento. Segundo o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, as obras dos trechos restantes serão realizadas após a temporada de verão 2024. "Agora estamos com um processo de licenciamento dos outros trechos. A ideia é estar para a próxima temporada com toda avenida pronta, ou no mínimo dois lotes para a temporada que vem", promete o chefe do Executivo.

Este ano, o município foi contemplado pelo projeto Iconicidades que visa realizar um completo turístico sustentável nos Molhes da Barra (Praia do Cassino), local que tradicionalmente é usado para os passeios de vagonetas - carrinho à vela que é empurrado pelo vento ao longo de trilhos - e é um dos cartões postais da cidade. De acordo com Branco, a obra fará a integração do Molhes com os vagoneteiros e disponibilizará uma infraestrutura com banheiros, restaurantes e lojas para os turistas que quiserem visitar o local.

Mas não é só de Cassino se que vive Rio Grande. A cidade conta, também, com a Praia da Capilha, localizada no Quatro Distrito do Taim. Com águas calmas, a região é ideal para quem busca sossego. Por ficac ao lado da Estação Ecológica do Taim - situada entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar - a reserva possui um rica fauna e flora.

Já para o Réveillon, a cidade não terá atrações. A prefeitura informou na quarta-feira (20) que não realizará, neste ano, a tradicional festa de virada de ano, que nas temporadas anteriores contava com shows musicais e pirotécnicos. O motivo é a dificuldade financeira devido as condições climáticas provocadas pelas chuvas em julho deste ano que prejudicaram a cidade.

"O dinheiro que faríamos o Réveillon nós vamos reinvestir no Cassino, em infraestrutura. Foi uma escolha dura e difícil, mas entendo necessário nesse momento para que a gente consiga atender melhor os nossos turistas. A ideia é ter mais equipamentos e pessoas para reforçar nossa infraestrutura diária", comenta Fábio Branco. Em nota a prefeitura divulgou, também, que priorizará a utilização das verbas que seriam utilizadas na festa no investimento da conclusão das obras de infraestrutura do ABC X