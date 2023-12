São Lourenço do Sul projeta arrecadação 300% maior no verão

Na temporada de verão que oficialmente começa hoje (21), a cidade São Lourenço do Sul, que fica na parte sul do Estado, é uma alternativa para os apreciadores da calmaria e da água doce. As praias têm a particularidade de estarem às margens da Lagoa dos Patos - maior laguna da América do Sul. E a estação mais quente do ano também gera expectativa no setor turístico, uma vez que o faturamento chega a subir em até 300% em relação à baixa temporada.

A cidade, que tem quase 42 mil habitantes, segundo o Censo do IBGE, tem a expectativa de triplicar o número de pessoas para o verão. "No setor de turismo direto, com um aumento de 250-300% da arrecadação em relação a baixa temporada", relata a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Fernanda Helms.

Para esperar os turistas, algumas mudanças na infraestrutura foram implementadas. Dentre elas está a reforma de todas as guaritas de guarda-vidas, que foram afetadas pelas chuvas e a construção de uma nova guarita na Praia da Barrinha. A antiga estrutura foi demolida. A obra visa oferecer melhores condições de trabalho aos guarda vidas e aumentar a eficácia dos seus trabalhos.

"A gente também está em reforma dos vestiários da Praia das Ondinas que é um local onde tem sanitários chuveiros e espaço para troca de roupa, o maior número de banheiros móveis, do sanitário químico móvel, inclusive sanitários para Pessoas com Deficiência ", comenta a secretária.

a cidade foi castigada por conta da enchente que ocorreu no mês de setembro. A Praia da Barrinha que foi a mais afetava, onde ocorreu queda de arvores, desbarrancamento de calçadas e ciclovias. Por causa disso, foram realizadas para a alta temporada a limpeza de toda a cidade que ficou suja por conta das enchentes. Além disso, segundo ela, o nível da Lagoa dos Patos, mas não afeta as condições de banho - apenas o andamento das obras de recuperação.

Uma particularidade da região é calmaria das suas águas doces e sombras. A região rural também é bastante explorada na cidade. No Caminho Pomerano os turistas podem encontrar museus, restaurantes, atrativos naturais, agroindústrias familiares abertas à visitação, artesanato, licores, entre outras atrações. "A pessoa pode vir aqui e ficar embaixo das sombras de plátanos. É seguro para crianças a gente tem bastante cobertura de guarda vidas nas praias. Então é uma praia para família, para curtir com calma e segurança", analisa. Outro atrativo é balneabilidade em 100% das praias. Nessa temporada, todas às águas estão próprias para banho, segundo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Para o fim de ano, o Réveillon 2024 começa com o DJ Flávio Luiz, às 21h, no triangulo da Praia da Barrinha. Após o show pirotécnico de oito minutos de duração, a atração principal da noite, o cantor Leo Paim, continuará a festa. A expectativa é de 80 mil pessoas em toda a orla para comemorar a entrada de 2024.

Já em 2024, a partir do dia 5 de janeiro até 18 de fevereiro, a prefeitura em parceria com a o Sesc abrirá o Estação verão do SESC, de quinta a domingo, na Praia da Barrinha. A iniciativa visa oferecer serviços e atividades para os veranistas como: empréstimo de materiais esportivos e guarda-sol, aulas de dança, caminhada orientada, entre outras, durante a alta temporada.

Além disso, será realizada o Festival de Verão, que apresentará shows musicais em todos os sábados a partir do dia 6 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, às 21h, no Largo Laura Abreu. Entre as atrações confirmadas está a dupla Claus e Vanessa e Larsson e Banda. A programação completa será divulgada em breve pela prefeitura.