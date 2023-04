Revitalização de avenida no Cassino, em Rio Grande, avança

Nos próximos 45 dias, a pavimentação da avenida Beira Mar, no Balneário Cassino, em Rio Grande, deve estar totalmente concluída. Essa é a primeira etapa da obra de revitalização do espaço, que contou com o alargamento da via, execução do sistema de drenagem e pavimentação. Após a conclusão da pavimentação, a via será liberada para trânsito de veículos.

Concluída a pavimentação, as equipes da empresa responsável pela obra passarão a trabalhar na construção da ciclofaixa, calçada e passarela, que dará acesso à orla da praia. Por último será colocado o sistema de iluminação do local. A revitalização desse primeiro trecho deve ser concluído em aproximadamente quatro meses, contemplando uma área de 340 metros entre as ruas Rio de Janeiro e Júlio de Castilhos.

O projeto, que vai repaginar o visual de aproximadamente dois quilômetros da avenida, contempla o trecho entre o Arroio do Riacho e o Campo das Bases. Ao término das obras a Avenida Beira Mar contará com calçamento, ciclovia, bancos, iluminação e uma passarela que dará acesso à Orla da praia.

De acordo com o secretário do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Gilberto Arabidian, a revitalização dará ao Balneário mais uma opção de lazer. "É uma obra importante, revitalizar esse espaço é proporcionar para a comunidade mais um local de lazer, oferecendo conforto e segurança para pedestres, ciclistas e motoristas", conta.