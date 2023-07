Parque do Caracol, em Canela, completa 50 anos em agosto

O Parque do Caracol, cartão postal da cidade de Canela, na Serra, completa 50 anos em agosto. Para comemorar a data, o atrativo prepara uma série de ações a partir da terça-feira (1).

Para celebrar o aniversário, o empreendimento, que passou a ser administrado pela iniciativa privada em dezembro do ano passado, prepara uma série de atividades para o público. No dia 1º de agosto, haverá entrega de balões comemorativos, distribuição de taças de espumante, música ao vivo e apresentações circenses para toda a família. Além destas, ações especiais em alusão à data devem acontecer ao longo de todo o ano.

"Essa é uma data muito especial para o parque, mas também para a cidade de Canela e toda a região. O Parque do Caracol foi um dos grandes responsáveis por fazer da Serra Gaúcha um dos principais destinos do Brasil e hoje vive um novo momento da sua história", lembra o gerente geral do parque, Rafael Silveira.

Chegando à marca de 350 mil visitantes por ano, em média, o Parque do Caracol é uma área de preservação ambiental e reúne cachoeiras, trilhas, mirantes e a vista mais privilegiada para a famosa e imponente Cascata do Caracol, uma queda d'água de 131 metros equivalente a um prédio de 40 andares. São 25 hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e um bioma diversificado. Para os canelenses, o local é um ícone de sua autoestima, ocupando lugar cativo entre os moradores. Cerca de 800 visitantes diários vão ao parque, de acordo com a administração.

o Parque do Caracol ganhou nova administração em dezembro de 2022 Depois de passar 49 anos nas mãos do poder público através do governo do estado e da prefeitura municipal,. O Consórcio Novo Caracol e Tainhas, formado pelo Grupo Iter e pela Pianura Participações, venceu a concorrência pública e assumiu a gestão do atrativo.

Para além dos atrativos naturais da atração, a atual administração também aposta na ampliação de experiências do visitante dentro do parque. Novidades como música ao vivo diariamente e cesta de piquenique para consumo no local foram implementados.

funciona todos os dias das 9h às 17h30 e o ingresso tem valor de R$ 75,00 por pessoa. Canelenses e moradores de Canela não pagam ingresso. As churrasqueiras são de uso livre dos visitantes, assim como as quadras esportivas. Ao todo são três trilhas para caminhada, três vias, opções de gastronomia O Parque do Caracole o. Canelenses e moradores de Canela não pagam ingresso. As churrasqueiras são de uso livre dos visitantes, assim como as quadras esportivas. Ao todo são três trilhas para caminhada, três vias,e ainda lojas com artigos que vão de vestuário a souvenirs.