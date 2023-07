Rota Romântica vai promover festividades em 14 cidades

14 municípios que compõem a Rota Romântica iniciam, a partir do dia 22 de julho, uma programação especial em comemoração ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul Festival Internacional de Folclore, em Nova Petrópolis Osiniciam, a partir do dia 22 de julho, uma programação especial em comemoração ao. O primeiro irá ocorrer concomitantemente ao, com um desfile temático representado por cada uma das cidades.

O chamado Desfile Folclórico vai ocorrer pelas ruas de Nova Petrópolis às 18h30, após a apresentação oficial da programação. A ideia é que os eventos de promoção dos 200 anos ocorram junto às festas que acontecerem em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Linha Nova, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula. Essas celebrações terão duração de um ano, até julho de 2024.

A diretora-presidente da Rota Romântica, Terezinha Haas, e a secretária da entidade, Cristina Boone, explicaram que o objetivo desses festejos é integrar os municípios, apresentar as potencialidades deles e, como consequência, comemorar o marco de dois séculos da chegada dos alemães ao Estado. Para Terezinha, é uma oportunidade única de criar laços entre as cidades da Rota. "Será a chance de apresentar atrativos, mostrar a cultura, abrir-se ao público. Pretendemos mostrar a história, mas também como essas comunidades estão atualmente, como a cultura alemã está enraizada", explica.

Todos esses eventos serão registrados e, posteriormente, um documentário será produzido e apresentado. Um dos cernes dessa produção será mostrar a natureza, áreas ao ar livre e potenciais turísticos em geral. A programação será paralela à que o governo estadual irá promover, a partir de janeiro.

Terezinha e Cristina também contaram que uma comitiva, reunindo representantes de cada uma das 14 cidades, irá embarcar para a Alemanha em agosto. Lá, ocorrerão visitas a algumas regiões em busca de aperfeiçoamento em três temas: agricultura familiar, energias renováveis e turismo sustentável. A ideia é trazer na bagagem ideias para implementar nos municípios, além de divulgar o aniversário dos 200 anos naquele país.

Ainda sobre a divulgação, as representantes da Rota Romântica buscam aproximar-se do consulado alemão, com sede em Porto Alegre, para promover as festividades. "Ainda há um desconhecimento sobre como a cultura alemã é preservada nos municípios. Há muito o que mostrarmos. O consulado pode ser, também, um aliado para difundirmos esses festejos", disse Cristina.

A Rota Romântica tem como marco zero a cidade de São Leopoldo. De lá, há placas de sinalização por toda a extensão da BR-116 até São Francisco de Paula. Ainda no tocante ao turismo, as representantes da entidades disseram que está em andamento um projeto para melhorar a sinalização no trecho. Parte das definições já foi concluída junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), e a intenção é colocar até o fim de 2024 esse material na rodovia.