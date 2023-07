Festival Internacional de Folclore comemora a 50º edição

O Festival Internacional de Folclore, de Nova Petrópolis, completa 50 anos em 2023 e promete emocionar o público que for à cidade para acompanhar as apresentações. Com 19 dias de duração, o evento começa no dia 12 de julho e terá a presença de mais de 60 grupos de dança e artes nos palcos da cidade. A Rua Coberta e a Praça das Flores serão os principais palcos, mas as comunidades - que também abastecem o evento - receberão espetáculos até o dia 30 de julho.

Dos grupos confirmados, sete são de fora do Brasil - três da Argentina, um do México, um da Colômbia, um do Paraguai e um do Chile. Além disso, 10 são de outras partes do Brasil. O restante do festival é composto por grupos regionais e estaduais. O aumento nos custos e ainda reflexos da pandemia de coronavírus, de acordo com a organização, afastaram a possibilidade de grupos da Europa, que estiveram em edições passadas, de virem para o Rio Grande do Sul.

A corte do evento, composta pela rainha, Ângela Nicole Fuhr, e as princesas Karol Michaelsen Fassbinder e Érica Bratz Pescador, em visita ao Jornal Cidades, relatou a emoção de serem as representantes do aniversário do Festival, iniciado em 1973 - no entanto, há grupos que surgiram antes mesmo disso. Todas estão inseridas em grupos que apresentarão culturas diversas nos palcos do evento. Segundo Ângela, um diferencial do Festival é o fato de explorar o que outros países têm a oferecer. "O público terá o contato com apresentações que mostram o que existe ao redor do mundo. Num mesmo país há diversas culturas, folclores, e isso será retratado pelos grupos", afirma.

Encontro Mundial de Coreógrafos de Danças Folclóricas Carlinhos de Jesus - homenageado com o título de "Personalidade de Honra" durante a festa de 50 anos do Festival - palestras, rodas de conversa, relatos de experiências e mostra artística. O evento tem o objetivo de proporcionar a reflexão sobre os processos coreográficos e o futuro das danças tradicionais com os meios remotos, digitais e tecnológicos. Na programação do Festival Internacional de Folclore haverá uma novidade. Entre os dias 25 e 30 de julho ocorrerá na cidade a primeira edição do. Na programação estão reuniões de trabalho com coreógrafos renomados como- homenageado com o título de "Personalidade de Honra" durante a festa de 50 anos do Festival - palestras, rodas de conversa, relatos de experiências e mostra artística. O evento tem o objetivo de proporcionar a reflexão sobre os processos coreográficos e o futuro das danças tradicionais com os meios remotos, digitais e tecnológicos.

bicentenário da imigração alemã Outra atração será um desfile temático, com a presença de 14 municípios que estarão na cidade para apresentar parte das comemorações do, programado para o ano que vem. A ideia é apresentar ao público um pouco do que cada cidade pretende ilustrar nas festividades de 2024.

site do evento Todas as apresentações do Festival Internacional de Folclore são gratuitas. A programação completa, com o dia, horário e local em que os grupos estarão presentes podem ser conferidas no