Encontro mundial de coreógrafos vai ocorrer na cidade de Nova Petrópolis

De 25 a 30 de julho, a cidade de Nova Petrópolis será palco do 1º Encontro Mundial de Coreógrafos de Danças Folclóricas, durante a programação da 50ª edição do Festival Internacional de Folclore. Profissionais de 12 países, incluído o Brasil, estão inscritos para participar do evento que irá tratar do tema "Danças tradicionais populares e a tecnologia: encontro de corpos reais e virtuais".

De acordo com a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV), secção Brasil, que está à frente do evento junto com a prefeitur, na programação estão reuniões de trabalho com coreógrafos renomados como Carlinhos de Jesus - homenageado com o título de "Personalidade de Honra" durante a festa de 50 anos do Festival - palestras, rodas de conversa, relatos de experiências e mostra artística.

As atividades do encontro acontecem de forma híbrida (presencial e online), para proporcionar a participação de pessoas de outros países e estados. O evento tem o objetivo de proporcionar a reflexão sobre os processos coreográficos e o futuro das danças tradicionais com os meios remotos, digitais e tecnológicos.

As 40 vagas oferecidas para inscrição de professores, coreógrafos, estudantes e bailarinos de grupos de danças folclóricas de fora da região de Nova Petrópolis, interessados no encontro, foram totalmente preenchidas. Irão participar representantes de 12 países, que são Chile, Estados Unidos, Filipinas, Armênia, México, Argentina, Porto Rico, Índia, Paraguai, Colômbia, Honduras e Brasil, com destaque para México e Paraguai com o maior número de inscritos do exterior. Coreógrafos e bailarinos de grupos folclóricos locais ainda podem se inscrever gratuitamente para participar.