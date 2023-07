Comissão debate festejos do bicentenário da imigração alemã no RS

A Comissão Oficial do Estado realizou a primeira reunião geral em alusão ao Bicentenário da Imigração Alemã. O evento aconteceu no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) nesta terça-feira (4). Os duzentos anos da presença germânica no Rio Grande do Sul serão comemorados em 25 de julho de 2024, mas as comemorações ocorrerão ao longo de todo o próximo ano.

O evento teve a abertura da Ospa e, além disso, apresentações típicas alemãs. Para a secretária da Cultura em exercício, Gabriela Meindrad, a celebração é um desafio importante que une diversas secretarias. "Temos trabalhado fortemente nesse tema, que é um desafio e que une mais de 50 representantes e diversas secretarias engajadas. Esse elo de gastronomia, música, indústria e desenvolvimento ganha importantes colaborações que são trazidas pelos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul", afirmou.

O cônsul geral da Alemanha, Milan Simandl, agradeceu ao governo estadual a importância dada aos 200 anos da imigração. "O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil a homenagear oficialmente essa data que une nossos dois países. Valorizamos que o estado celebre oficialmente o bicentenário, pois esse gesto estreita ainda mais as relações entre Brasil e Alemanha".

Já o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, destacou que para além da colonização alemã, a secretaria tem trabalhado, também, a pauta migratória no Rio Grande do Sul. "Devemos sendo um local acolhedor, próspero e que oferece oportunidades para quem busca, aqui, um lugar melhor para viver, fortalecer laços e criar raízes", disse.