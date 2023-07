Trem da Imigração inclui Muçum no roteiro para este ano

Outra região do Rio Grande do Sul trilhos da Ferrovia Tronco Principal Sul (TPS), um passeio de trem com duas horas de duração apresentará aos passageiros a diversidade histórica, cultural, econômica e ambiental de três cidades do Vale do Taquari. Trata-se do Trem da Imigração, que chega à região neste mês. Os passeios acontecem nos dias 28, 29 e 30 de julho. também se prepara para receber um passeio de trem, que promete atrair bom público ainda neste mês. Sobre os(TPS), um passeio de trem com duas horas de duração apresentará aos passageiros a diversidade histórica, cultural, econômica e ambiental de três cidades do Vale do Taquari. Trata-se do Trem da Imigração, que chega à região neste mês. Os passeios acontecem nos dias 28, 29 e 30 de julho.

assim como foi na primeira edição, em 2022 A novidade é a integração da cidade de Muçum ao roteiro. Com a mudança, o passeio que antes tinha 17 quilômetros passa a ter 30, com duas horas de duração. Os municípios de Colinas e Roca Sales voltam a ser contemplados pela iniciativa,. Com a mudança, o passeio que antes tinha 17 quilômetros passa a ter 30, com duas horas de duração.

Cerca de 35% dos bilhetes já foram comercializados pela central de atendimento do passeio. Pelo menos 2 mil passageiros são esperados para os seis passeios da temporada. A proposta de valorização da cultura ítalo-germânica é um diferencial do Trem da Imigração. Os carros de passageiros ganham decoração especial das culturas alemã e italiana e uma degustação de produtos coloniais é organizada nas estações de Muçum e Colinas.

O bilhete do passeio permite acesso à degustação que terá chope, vinho, sucos, embutidos, pães, cucas, geleias e ainda entrega uma taça ou um caneco personalizados com a identidade visual do passeio. "A iniciativa é uma forma de homenagear e valorizar nossa história. As cidades que recebem os passeios unem as duas culturas e irão se complementar em um passeio rico e diversificado", destaca o coordenador dos Trens Turísticos do Vale do Taquari, Rafael Fontana.

O trajeto será feito pelas locomotivas diesel-elétricas G12 ou GL8, ambas General Purpouse, fabricadas pela Electro Motive Division, que farão passeios de ida e volta, saindo de Muçum às 9h e de Colinas às 14h30min. Nos dois percursos, o retorno dos passageiros aos municípios de partida dos trens acontece por meio de transporte rodoviário, no valor de R$ 24,00, que são pagos separadamente na hora do passeio por cada passageiro. O valor do passeio, por pessoa, será de R$ 129,00. Os bilhetes estão à venda e podem ser adquiridos no site (tremdaimigracao.com.br)