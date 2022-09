Vale do Taquari terá passeio de trem entre Colinas e Roca Sales

Os turistas terão um motivo a mais para visitar o Vale do Taquari neste ano. Com roteiro entre os municípios de Colinas e Roca Sales, foi lançada a 1ª edição de passeios do Trem da Imigração. O passeio comemorativo visa valorizar a cultura e a história regional e ocorrerá em uma temporada específica, uma vez por ano.

Nesta primeira edição serão 10 viagens que acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de novembro (sexta, sábado e domingo). "Queremos que o Trem da Imigração seja mais um produto indutor do turismo e esteja integrado com os demais empreendimentos da região, complementando e atraindo novos visitantes. O Trem da Imigração será um passeio para todos os públicos. Ele terá espaço para os passageiros que apreciam as culturas alemã e italiana e para as famílias", afirma o coordenador do Trem da Imigração, Rafael Fontana.

O prefeito de Roca Sales, Amilton Fontana, fala da alegria de lançar um importante produto turístico para o Vale. "É um momento muito especial, lançamos hoje o Trem da Imigração. Agradecemos aos empreendedores que acreditam e estão investindo no turismo no município e na região. É uma oportunidade única que estamos tendo para desenvolver o nosso Vale", salienta.

O trajeto tem 17 quilômetros e é percorrido com uma locomotiva a diesel elétrica e 12 vagões, pelos trilhos da Ferrovia Tronco Principal Sul, em um percurso que dura cerca de uma hora. Seguindo uma sequência de morros, o passageiro acompanha as margens do Rio Taquari e passa por dois túneis e três viadutos nesta ferrovia, que foi inaugurada em 1960.

O prefeito de Colinas, Sandro Herrmann, enfatiza o momento ímpar que a região está vivendo. "O Vale do Taquari, nos próximos 10 anos, vai despontar no turismo. Seremos a região do Rio Grande do Sul com maior crescimento, agregando valor", garante.