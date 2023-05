Reforma da Gare, em Santa Maria, tem custo estimado em R$ 6 milhões

A Prefeitura de Santa Maria lançou, nesta terça-feira (23), o edital para a revitalização da Gare da Viação Férrea, localizada na Avenida Rio Branco, no Distrito Criativo Centro-Gare. Conforme o processo licitatório, a obra terá o valor estimado em R$ 6 milhões. O custeio da obra se dá por meio de recursos próprios do Município e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II). A empreitada terá prazo de conclusão em 180 dias corridos.

após projeto técnico realizado A obra da Gare,, prevê uma série de restaurações na estrutura arquitetônica da antiga estação de passageiros e dos quatro pavilhões, com reposição de pisos e forros, segundo pesquisa histórica realizada previamente. Haverá a recomposição da cobertura dos pavilhões onde não existem mais telhas e substituição de telhas danificadas. Serão feitas ainda novas instalações elétricas, hidráulicas, de água e de esgoto, bem como rampas de acesso.

As esquadrias e ferragens serão todas revisadas e, em caso de necessidade, substituídas. Na intervenção também está inclusa a pintura interna e externa em toda a estrutura, incluindo esquadrias e estruturas metálicas da área chamada Lanternim. Nas áreas externas serão previstas instalações de bancos, floreiras e lixeiras.

Posteriormente, um novo edital será lançado para que se defina a ocupação da Gare. De acordo com o Termo de Cessão do edifício, preconiza-se que o uso seja educacional, turístico, comercial e cultural.

"A Gare é um dos símbolos de Santa Maria e a revitalização diz muito sobre o carinho que nossa gestão tem pela memória dos ferroviários, que foram os agentes principais do começo da nossa história. O Largo da Gare está cada vez mais ocupado pela população, com eventos para os jovens e também para todas as famílias. O fortalecimento do Centro Histórico já está em curso e a revitalização da Estação Ferroviária tem papel preponderante nisso", afirma o vice-prefeito Rodrigo Decimo. A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em participar do certame ocorre em 27 de junho.

completou um ano O prédio está inserido no projeto do Distrito Criativo da cidade. No mês passado, a iniciativa, que tem por intuito trazer atividades para áreas históricas da cidade,. O objetivo da prefeitura é aumentar o desenvolvimento econômico e da promoção cultural do território que perpassa o Centro Histórico de Santa Maria.