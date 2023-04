Distrito Criativo de Santa Maria completa um ano com projetos

O Distrito Criativo Centro-Gare, de Santa Maria, completou um ano de lançamento nesta quinta-feira (27). Neste período, muitas atividades foram realizadas em prol do desenvolvimento econômico e da promoção cultural do território que perpassa o Centro Histórico de Santa Maria.

E é em relação ao patrimônio histórico que muitas ações já foram executadas pela prefeitura e instituições parceiras da iniciativa. Uma das principais foi a substituição do pavimento e a drenagem pluvial das ruas da Vila Belga em 2022, antiga reivindicação de moradores da área. O prédio da Associação dos Empregados da Viação Férrea, conhecido como Clube dos Ferroviários, venceu o concurso Iconicidades e está com o projeto em fase de finalização para que se torne um espaço para a economia criativa e para Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (Emaet).

A Gare da Viação Férrea também passará por mudanças. Ela está com o projeto de revitalização finalizado e aguarda aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a publicação do edital de licitação. Ainda, a reforma do Mercado da Vila Belga está 80% concluída e o térreo finalizado, o que permitiu a realização do 2º Conecta Distrito no local. Uma vez revitalizado, o espaço deve se instalar o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal e uma equipe da Secretaria de Cultura.

"O Brique da Vila Belga e a feira Feito Por Mulheres são mais algumas das atividades que ocorrem no território do Distrito. Outro evento é a Calourada Segura, que mudou de endereço para a Gare e deixou de ocorrer na Praça Saturnino de Brito. Durante quatro dias em março deste ano, cerca de 58 mil pessoas foram à antiga estação e puderam assistir às mais de 25 atrações que se apresentaram.

"Não são prédios e construções antigas, é a memória viva da nossa cidade e ela precisa da população para ser preservada. Quanto ao sucesso da Calourada, a festa foi positiva não somente pelo público presente, apresentar a Gare aos jovens estudantes, muitos recém chegados na cidade, foi uma forma de mostrá-los esse importante capítulo da história de Santa Maria", considera o vice-prefeito, Rodrigo Décimo.