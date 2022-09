Instituto Hospitalar e Ciências da Saúde assume a gestão do HPS de Canoas

de maneira emergencial Foi assinado o Termo de Colaboração entre a Prefeitura de Canoas e o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que assumiu,, a gestão, operacionalização e execução dos serviços do Hospital de Pronto Socorro (HPSC) da cidade. O valor mensal do Termo de Colaboração entre o IAHCS e a administração municipal é de R$ 8.4 milhões e o contrato tem vigência de 180 dias.

cuja transição havia sido iniciada junto à Secretaria Estadual de Saúde O secretário municipal adjunto da Saúde, João Goulart, acompanhou as primeiras horas da troca de administração,, garantindo a continuidade dos serviços prestados à comunidade. "Desde o início, este processo foi muito tranquilo, e isso resultou tanto na não interrupção dos atendimentos, como na segurança dos colaboradores que atuam no pronto socorro".

Marcelo Elisio Oliveira, diretor administrativo do IAHCS, explica que este é um momento muito importante, principalmente se tratando de um hospital de grande porte que atende não só Canoas, mas também outros 150 municípios do Estado. "A condução realizada pelas secretarias Municipal e Estadual da Saúde foi sincronizada e manteve a integridade do hospital. Isso nos dá muita segurança para atuar nesta instituição". Observou também que a intenção do IAHCS - inclusive reforçada com as secretarias - é a manutenção de todos os colaboradores que assim desejarem.