O Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde é a quem assumirá, emergencialmente, a gestão, operacionalização e execução dos serviços no Hospital de Pronto Socorro em Canoas. A nova administradora inicia a gestão tão logo seja findado o período de intervenção do Estado, que se encerra no dia 27 de setembro.

A instituição estava sob intervenção desde 8 de abril , após decisão judicial da 2º Vara Cível da Comarca de Canoas. O Estado assumiu após o rompimento com a antiga gestora.

O termo de colaboração entre o instituto e a Prefeitura tem prazo de 180 dias e valor total de R$ 50.8 milhões. Em função da suspensão do certame licitatório através do Mandado de Segurança e da impossibilidade de prorrogação da intervenção estadual devido decisão do judiciário, ao município restou a tentativa de contratação em caráter emergencial. Desta forma, fica garantida a continuidade dos serviços de saúde na instituição.