Uma reunião definiu o cronograma para a transição da administração do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC). A reunião foi realizada no Ministério Público do Rio Grande do Sul entre representantes de entidades e órgãos governamentais. A instituição está sob intervenção desde 8 de abril, após decisão judicial da 2º Vara Cível da Comarca de Canoas.

A transição foi iniciada na segunda-feira (12) entre a Secretaria Estadual da Saúde e a prefeitura de Canoas. Na quarta-feira (14), será realizada outra reunião, incluindo também a empresa que será contratada pelo município para assumir a gestão. "O objetivo é construir alternativas em conjunto pensando na saúde do cidadão, garantindo o atendimento, sem interferir na autonomia do município", afirmou a secretária de Saúde, Arita Bergmann.

A empresa contratada pela prefeitura de Canoas deve iniciar os trabalhos no dia 16 de setembro, em contrato emergencial, por 180 dias. A intervenção do Estado está prevista para se encerrar em 23 de setembro. Em 3 de outubro, também haverá uma reunião para prestação de contas da intervenção estadual e apresentação do plano de trabalho da empresa que será contratada para administrar o hospital