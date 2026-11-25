No Pitch Stop #07, Andresa Terrano (@terranocafeteria) relata a Isadora Jacoby como a implantação do rodízio de pão de queijo elevou o faturamento da cafeteria, tornando-se responsável por mais de 60% da receita e atração de clientes de municípios da região.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
#JCast #PitchStop #GeraçãoE #Empreendedorismo
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
#JCast #PitchStop #GeraçãoE #Empreendedorismo