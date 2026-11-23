23 Novembro 2026

Pitch Stop

O que está por trás dos rodízios virais? | Pitch Stop #07 com Brigadeiros da Li e Terrano Cafeteria

Nesta parada, o assunto é a febre dos rodízios de nicho, de pão de queijo a brigadeiro, a força da novidade nas redes sociais e os bastidores de quem opera negócios em alta expansão. Afinal, como transformar um boom viral em uma operação sustentável, evitar o desperdício e garantir a recorrência dos clientes? Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Andresa Terrano (@terranocafeteria), à frente da Terrano Cafeteria, e Liandra Winck (@brigadeirosli), fundadora da Brigadeiros da Li.



???? O que rolou neste episódio:



• A aposta no formato e o boom nas redes: Como os rodízios de pão de queijo e de brigadeiro surgiram como inovação, a virada de chave de um post num domingo à noite e o desafio imediato de encarar filas gigantescas.



• Bastidores operacionais e o pós-viral: A realidade que ninguém vê por trás do sucesso, os desafios na produção artesanal, o manejo de estoque para conter desperdícios e a superação de perrengues como quedas de luz e falta de mão de obra.



• Desafio da recorrência e experiência do cliente: As estratégias para cativar o público além da novidade, o resgate da nostalgia das festas de criança dos anos 90 e a renovação constante de sabores no cardápio.



• Stop Empreendedor: Uma disputa no clássico jogo de palavras, revelando comidas favoritas, o significado de empreender e as diversões da rotina.



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Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby

Produção: Sarah Oliveira