Pitch Stop #06 | Como uma história de amor criou a 1ª churrascaria do Brasil

Uma marmita feita com carinho pela "nona", uma receita de família e uma história de amor que começou em um navio nos anos 1930. É assim que nasce a história da Churrascaria Santo Antônio.
No Pitch Stop #06, Fabrício Aita (@santoantoniorestaurante) e Su Biazoli (@biamarmalhas) conversam com Isadora Jacoby sobre a origem dos empreendimentos e como a dedicação das mãos femininas e a paixão pelos negócios atravessam décadas.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
No Pitch Stop #06, Fabrício Aita (@santoantoniorestaurante) e Su Biazoli (@biamarmalhas) conversam com Isadora Jacoby sobre a origem dos empreendimentos e como a dedicação das mãos femininas e a paixão pelos negócios atravessam décadas.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
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#JCast #PitchStop #GeraçãoE #Empreendedorismo #JornalDoComercio #Negocios #GastronomiaPOA #BiamarMalhas #Tradição