06 Novembro 2026

Desafios de empreender entre gerações | Pitch Stop #06 com Biamar e Churrascaria Santo Antônio

Nesta parada, o assunto é a convivência entre gerações no comando dos negócios e como conciliar tradição e inovação na longevidade de marcas icônicas. Afinal, como atualizar processos, renovar o público e expandir sem perder a essência construída ao longo de décadas? Para mostrar o que acontece Além do Pitch, Isadora Jacoby recebe Su Biazoli (@biamarmalhas), à frente da Biamar Malhas, e Fabrício Aita (@santoantoniorestaurante), representante da Churrascaria Santo Antônio.



O que rolou neste episódio:



• Legado, tradição e sucessão familiar: A trajetória da Biamar Malhas (40 anos de história em Farroupilha) e da Churrascaria Santo Antônio (91 anos de fundação e reconhecida como a primeira churrascaria do Brasil), debatendo a transição da gestão e a postura de atuar como sucessores dedicados, e não apenas herdeiros.



• Inovar mantendo os princípios inegociáveis: Como superar a resistência do "sempre foi feito assim" para modernizar a produção, implementar novas ideias e aprimorar a experiência do cliente sem violar a identidade e a qualidade do negócio.



• Cuidar do CNPJ e do CPF: A importância da valorização dos colaboradores de longa data, o desafio de não levar o trabalho para os momentos em família e a busca por equilíbrio entre o ritmo de trabalho e a qualidade de vida.



• Stop Empreendedor: Uma disputa leve e divertida no clássico jogo de palavras com as letras R e L, revelando conselhos para as novas gerações, visões sobre empreendedorismo, perrengues da rotina e um histórico empate com nota máxima.



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Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby

Produção: Sarah Oliveira