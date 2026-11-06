06 Novembro 2026

Pitch Stop

O novo episódio do Pitch Stop já está no ar!

Nesta parada, vamos falar sobre os desafios e as vantagens de empreender entre gerações: como conciliar o olhar novo dos sucessores com a bagagem de marcas de 40 e 91 anos de história? Como inovar, modernizar processos e conquistar novos públicos sem perder os princípios inegociáveis do negócio?



Isadora Jacoby recebeu Su Biazoli (@biamarmalhas) e Fabrício Aita (@santoantoniorestaurante) para esse bate-papo. Fomos Além do Pitch para mostrar os bastidores da transição de herdeiros para sucessores, a convivência entre pais e filhos no comando da empresa e o cuidado com a saúde do CNPJ e do CPF, e ainda rolou uma disputa bem divertida no nosso quadro Stop Empreendedor!



Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!



Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.



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