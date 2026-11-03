Pitch Stop #05 | Como gerar conexões reais e ativas em eventos de inovação?

Isadora Jacoby recebeu Daniela Carrion (@tecnopuc) e Henrique Dias (@noharm.ai) para discutir como empreendedores e marcas podem se posicionar de verdade para usufruir de ecossistemas de negócios e eventos como o Tecnopuc Experience.
Assista ao episódio completo no canal do Jornal do Comércio no YouTube ou ouça no Spotify. O link está na nossa bio!
Encontros quinzenais, sempre às sextas-feiras, às 11h.
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