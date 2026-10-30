Que Negócio é Esse: rede de lancherias Mouro’s Dog se consolida em Porto Alegre

Quatro lojas formam a rede de lancherias Mouro’s Dog, conhecida pelos cachorros-quentes abertos e criada em 2013. A unidade na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Hípica, na Zona Sul de Porto Alegre, foi a primeira aposta de Fabio Cardoso e de seu pai, Lauro Cardoso, no universo do empreendedorismo. Ambos nunca haviam atuado no ramo alimentício, mas encontraram na região uma oportunidade para viabilizar o primeiro negócio.